Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées, Luz-Saint-Sauveur Dégustation de vins régionaux Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Luz-Saint-Sauveur

Dégustation de vins régionaux Luz-Saint-Sauveur, 11 février 2022, Luz-Saint-Sauveur. Dégustation de vins régionaux LUZ-SAINT-SAUVEUR 2, rue de Barèges Luz-Saint-Sauveur

2022-02-11 11:00:00 11:00:00 – 2022-02-11 18:00:00 18:00:00 LUZ-SAINT-SAUVEUR 2, rue de Barèges

Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées Luz-Saint-Sauveur Venez découvrir, déguster et partager les vins régionaux avec les vignerons indépendants. Tout au long de la journée un producteur de vin intervient à la Cave pour faire déguster son vin et partager avec les clients son travail. +33 5 67 45 85 16 LUZ-SAINT-SAUVEUR 2, rue de Barèges Luz-Saint-Sauveur

dernière mise à jour : 2021-11-08 par OT de Luz St Sauveur|CDT65

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Luz-Saint-Sauveur Autres Lieu Luz-Saint-Sauveur Adresse LUZ-SAINT-SAUVEUR 2, rue de Barèges Ville Luz-Saint-Sauveur lieuville LUZ-SAINT-SAUVEUR 2, rue de Barèges Luz-Saint-Sauveur