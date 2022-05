Dégustation de vins régionaux

Dégustation de vins régionaux

2022-08-12 11:00:00 – 2022-08-12 18:00:00 Venez rencontrer les vignerons de la région, qui vous feront déguster leurs vins et partager avec vous la passion de leur métier. Gratuit.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. emca65@hotmail.com +33 5 67 45 85 16 dernière mise à jour : 2022-05-20 par

