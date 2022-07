Dégustation de vins Nevers, 5 juillet 2022, Nevers.

Dégustation de vins

2022-07-05 – 2022-08-31

15 15 EUR La Maison du Vin vous propose des ateliers de dégustation 4 fois par semaine durant tout l’été !

En juillet :

– Mardi : 5, 12, 19 et 26

– Mercredi : 6, 13, 20 et 27

– Vendredi : 8, 15, 22 et 29

– Samedi : 2, 9, 16, 23 et 30

En août :

– Mardi : 2, 9, 16, 23 et 30

– Mercredi : 3, 10, 17, 24 et 31

– Vendredi : 5, 12, 19 et 26

– Samedi : 6, 13, 20 et 27

Horaires : mardi, mercredi, vendredi à 18h et samedi à 11h

Nombre de personne : 3 minimum / 8 maximum

Inscription : 03.86.68.46.00, à l’Office de Tourisme de Nevers.

Plein tarif : 20€ pour 3 vins dégustés / 15€ avec City Pass.

Attention : l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

