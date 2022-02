Dégustation de vins naturels La Ferté-Milon La Ferté-Milon Catégories d’évènement: Aisne

2022-05-08 17:00:00 – 2022-05-08 18:30:00

La Ferté-Milon Aisne La Ferté-Milon 18 18 Mettez vos sens en éveil lors d'une dégustation de vins naturels ! Au cours de cet atelier, dégustez trois vins français de saison accompagnés de mets locaux. Appréhendez les techniques de dégustation et bénéficiez d'une introduction aux vins avec Romain, ancien élève de l'Institut Paul Bocuse. Il partagera son expertise et sa passion des vins, qu'il dit être de demain ! À partir de 18 ans

