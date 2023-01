Dégustation de vins – Maison de Rose Saint-Lothain Saint-Lothain Saint-Lothain Catégories d’Évènement: Jura

Saint-Lothain

Dégustation de vins – Maison de Rose Saint-Lothain, 11 février 2023, Saint-Lothain Saint-Lothain. Dégustation de vins – Maison de Rose 8 Rue de l’Église Maison de Rose Saint-Lothain Jura Maison de Rose 8 Rue de l’Église

2023-02-11 – 2023-02-12

Maison de Rose 8 Rue de l’Église

Saint-Lothain

Jura Saint-Lothain EUR Accès libre durant les horaires d’ouverture Depuis le 17ème siècle, des générations de paysans vignerons se sont succédé dans notre village de Saint-Lothain. C’est plus particulièrement René Grand qui, à partir de la fin des années 1940, a donné une dimension véritablement viticole à cette activité. Respectivement le père et le grand père de Dominique et Désiré, il a su transmettre un savoir faire et une passion qui perdurent encore aujourd’hui. Animation dans le cadre de la Tournée des Producteurs et des Artisans organisée par l’Office de tourisme Arbois Poligny Salins Coeur du Jura. Du samedi 11 février au dimanche 19 février 2023, partez à la rencontre de ceux qui font la fierté de notre territoire, partager avec eux un moment privilégié autour d’une visite, un atelier ou encore une dégustation.

Petits ou grands, touriste d’un jour ou de toujours, venez découvrir et redécouvrir le savoir-faire unique des producteurs et artisans du Cœur du Jura Maison de Rose 8 Rue de l’Église Saint-Lothain

dernière mise à jour : 2023-01-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Jura, Saint-Lothain Autres Lieu Saint-Lothain Adresse Saint-Lothain Jura Maison de Rose 8 Rue de l'Église Ville Saint-Lothain Saint-Lothain lieuville Maison de Rose 8 Rue de l'Église Saint-Lothain Departement Jura

Saint-Lothain Saint-Lothain Saint-Lothain Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-lothain-saint-lothain/

Dégustation de vins – Maison de Rose Saint-Lothain 2023-02-11 was last modified: by Dégustation de vins – Maison de Rose Saint-Lothain Saint-Lothain 11 février 2023 8 Rue de l'Église Maison de Rose Saint-Lothain Jura Jura Saint-Lothain Saint-Lothain Jura

Saint-Lothain Saint-Lothain Jura