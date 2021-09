Valence Valence Drôme, Valence Dégustation de vins italiens Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Dégustation de vins italiens Valence, 23 septembre 2021, Valence. Dégustation de vins italiens 2021-09-23 19:30:00 19:30:00 – 2021-09-23 21:30:00 21:30:00 Les Bouteilles – Caviste 8 rue Vernoux

Valence Drôme EUR 35 35 Envie d’un verre de Chianti ? Ça tombe bien !

Un voyage viticole en papilles au cœur de la botte s’annonce.

Le plaisir de profiter de l’extraordinaire palette de vins produite dans la péninsule. madamemusc@orange.fr +33 6 77 89 87 37 https://www.muscadelle-patchouli.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-15 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Les Bouteilles - Caviste 8 rue Vernoux Ville Valence lieuville 44.93225#4.89143