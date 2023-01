Dégustation de vins et visite de cave Arbois Arbois Catégories d’Évènement: Arbois

Jura

Dégustation de vins et visite de cave Arbois, 11 février 2023, Arbois . Dégustation de vins et visite de cave 2 Rue des Fossés Fruitière Vinicole d’Arbois Arbois Jura Fruitière Vinicole d’Arbois 2 Rue des Fossés

2023-02-11 – 2023-02-11

Fruitière Vinicole d’Arbois 2 Rue des Fossés

Arbois

Jura EUR 6 Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme – Limité à 35 personnes par session

Participation de 6€ par personne à régler sur place après la dégustation La Fruitière Vinicole d’Arbois est une des premières caves coopératives vinicoles de France, créée sous l’impulsion de 26 vignerons arboisiens le 4 janvier 1906. A cette époque le vignoble vient d’être détruit par le phylloxéra. Les vignerons de la fruitière décident d’apporter une réponse collective et qualitative en misant sur le potentiel viticole des vins du Jura. Animation dans le cadre de la Tournée des Producteurs et des Artisans organisée par l’Office de tourisme Arbois Poligny Salins Coeur du Jura. Du samedi 11 février au dimanche 19 février 2023, partez à la rencontre de ceux qui font la fierté de notre territoire, partager avec eux un moment privilégié autour d’une visite, un atelier ou encore une dégustation.

Petits ou grands, touriste d’un jour ou de toujours, venez découvrir et redécouvrir le savoir-faire unique des producteurs et artisans du Cœur du Jura Fruitière Vinicole d’Arbois 2 Rue des Fossés Arbois

dernière mise à jour : 2023-01-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Arbois, Jura Autres Lieu Arbois Adresse Arbois Jura Fruitière Vinicole d’Arbois 2 Rue des Fossés Ville Arbois lieuville Fruitière Vinicole d’Arbois 2 Rue des Fossés Arbois Departement Jura

Arbois Arbois Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arbois/

Dégustation de vins et visite de cave Arbois 2023-02-11 was last modified: by Dégustation de vins et visite de cave Arbois Arbois 11 février 2023 2 Rue des Fossés Fruitière Vinicole d’Arbois Arbois Jura Arbois Jura

Arbois Jura