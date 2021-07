Feugarolles Château de Salles Feugarolles, Lot-et-Garonne Dégustation de vins de Buzet et visite des chais Château de Salles Feugarolles Catégories d’évènement: Feugarolles

### Venez visiter les chais et en apprendre plus sur la culture raisonnée de la vigne avec un vigneron indépendant descendant de D’Artagnan ! * Visites : En pleine période de vendanges, venez visiter les chais tout en profitant de commentaires sur la vinification. Le chais est une demeure de famille datant du XVIIIe siècle. * Dégustations : Profitez de dégustations de vins de Buzet. Les plus jeunes pourront aussi profiter de dégustations de jus de raisin et de raisin de table provenant de la production personnelle du propriétaire.

Gratuit. Entrée libre.

