Husseren-Wesserling Parc de Wesserling - Ecomusée textile Haut-Rhin, Husseren-Wesserling Dégustation de vins dans les jardins du Parc de Wesserling Parc de Wesserling – Ecomusée textile Husseren-Wesserling Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Husseren-Wesserling

Dégustation de vins dans les jardins du Parc de Wesserling Parc de Wesserling – Ecomusée textile, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Husseren-Wesserling. Dégustation de vins dans les jardins du Parc de Wesserling

Parc de Wesserling – Ecomusée textile, le dimanche 18 juillet à 11:00

Cet été, plusieurs sites emblématiques d’Alsace vous invitent pour une dégustation de vins commentée par des Vignerons Indépendants. Venez découvrir les secrets de la vigne et du vin avant, pendant ou après votre visite. Le domaine Weinzaepfel sera présent de 11h à 18h, le dimanche 22 juillet et la dégustation est accessible gratuitement pour les visiteurs munis d’un billet d’entrée. | L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. |

Dégustation incluse dans le billet d’entrée du Parc de Wesserling

Le dimanche 18 juillet, venez déguster des vins du domaine Weinzaepfel dans les jardins du Parc de Wesserling. Parc de Wesserling – Ecomusée textile Rue du Parc 68470 Husseren-Wesserling Husseren-Wesserling Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-18T11:00:00 2021-07-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Husseren-Wesserling Étiquettes évènement : Autres Lieu Parc de Wesserling - Ecomusée textile Adresse Rue du Parc 68470 Husseren-Wesserling Ville Husseren-Wesserling lieuville Parc de Wesserling - Ecomusée textile Husseren-Wesserling