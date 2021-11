Villié-Morgon Villié-Morgon Rhône, Villié-Morgon Dégustation de vins blancs pour préparer les fêtes ! Villié-Morgon Villié-Morgon Catégories d’évènement: Rhône

Dégustation de vins blancs pour préparer les fêtes ! Cave La Robe Rouge 1910 Route de Belleville Villié-Morgon 2021-11-27 11:00:00 – 18:00:00

2021-11-27 11:00:00 11:00:00 – 2021-11-27 18:00:00 18:00:00 Cave La Robe Rouge 1910 Route de Belleville

Villié-Morgon Rhône Villié-Morgon Rhône Les fêtes arrivent, il est bientôt temps de déboucher de belles bouteilles.

Pour ce faire nous allons vous faire déguster trois vins blancs qui sauront accompagner vos repas! lacave.laroberouge@gmail.com +33 7 49 42 73 57

