DÉGUSTATION DE VINS AU PANIER D'AIMÉ

Toute l'équipe du Panier d'Aimé, épicerie fine de terroir à Montpellier, a le plaisir de vous inviter le 19 mai pour célébrer Le Printemps du Languedoc 2022 ! Retrouvons nous autour d'une dégustation gourmande de vins régionaux : nAOP Languedoc, Pic Saint Loup, Terasses du Larzac, Grès de Montpellier, Saint Christol… et du célèbre petit pâté de Pezenas. 

Vignerons participants : 
►Mas des Quernes, Montpeyroux (34) 
►Château de l'Engarran, Lavérune (34) 
► Clos du Serres, Saint-Jean-de-la-Blaquière (34) 
► Domaine Monplezy, Pézenas (34) 
► Domaine La Coste Moynier, Entre vignes (34) 

Pour terminer cette journée en beauté, tombola avec un lot à gagner d'une valeur de 50e ! 
(Conditions et participation en magasin le jour de l'évènement uniquement) 

Evènement gratuit en partenariat avec le CIVL

+33 9 83 29 98 62

