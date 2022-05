Degustation de vins à l’aveugle Trévières, 23 mai 2022, Trévières.

2022-05-23 18:00:00 18:00:00 – 2022-05-23 20:00:00 20:00:00

Trévières Calvados

Venez apprendre à découvrir le monde des vins en dégustant trois vins différents, et tentez de deviner leur provenance sans indice, en vous reposant sur vos sens et connaissances. Laissez-vous guider par leur robe, par votre nez, par la première mise en bouche… Saurez-vous les reconnaître et éviter les pièges ? Débutant.e, amateur.rice comme fin connaisseur.se des vins sont les bienvenus.es !

tierslieutrevieres@gmail.com +33 7 71 71 78 58

