Dégustation de vins à la Villa Gallici – Le Fascinant-Week-end Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Dégustation de vins à la Villa Gallici – Le Fascinant-Week-end Aix-en-Provence, 13 octobre 2022, Aix-en-Provence. Dégustation de vins à la Villa Gallici – Le Fascinant-Week-end

Avenue De la Violette Villa Gallici Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Villa Gallici Avenue De la Violette

2022-10-13 10:00:00 – 2022-10-13 18:00:00

Villa Gallici Avenue De la Violette

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône EUR 115 150 Si vous aimez le vin, vous pouvez le découvrir dans notre cave à vin, où vous pourrez vous faire plaisir en dégustant d’excellents vins régionaux français et italiens.

Dégustation de 5 verres de vin par personnes + amuse bar , visite de notre ≈ìnothêque et présentation de chaque vin.



Merci de préciser les éventuelles restrictions alimentaires ou allergies. Nous aurons le plaisir de vous accueillir pour une dégustation privée et personnalisée. En effet, elle dure environ 1h, et vous pourrez découvrir 5 vins de notre région avec quelques amuse-bouches Villa Gallici Avenue De la Violette Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-09-22 par

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Villa Gallici Avenue De la Violette Ville Aix-en-Provence lieuville Villa Gallici Avenue De la Violette Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

Dégustation de vins à la Villa Gallici – Le Fascinant-Week-end Aix-en-Provence 2022-10-13 was last modified: by Dégustation de vins à la Villa Gallici – Le Fascinant-Week-end Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13 octobre 2022 aix en provence Avenue De la Violette Villa Gallici Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône