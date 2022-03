Dégustation de vin – Marine Boucaud Genouilly Genouilly Catégories d’évènement: Genouilly

Genouilly Saône-et-Loire Genouilly EUR 49 Cours d’initiation à la Dégustation.

Apprendre à apprécier toute la complexité d’un vin et découvrir toutes les régions viticoles de France !

AU PROGRAMME :

– Les grandes étapes de dégustation

– Les facteurs utiles à la bonne conservation du vin

– Les régions Viticoles de France et

leurs caractéristiques

Le tout accompagné de planches de dégustation locale. Genouilly

