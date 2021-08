Sérignan Sérignan Hérault, Sérignan DEGUSTATION DE VIN – MAISON DES ORPELLIERES Sérignan Sérignan Catégories d’évènement: Hérault

Sérignan

DEGUSTATION DE VIN – MAISON DES ORPELLIERES Sérignan, 5 septembre 2021, Sérignan. DEGUSTATION DE VIN – MAISON DES ORPELLIERES 2021-09-05 18:00:00 – 2021-09-05 21:00:00

Sérignan Hérault Dans un cadre exceptionnel où la nature est reine, venez déguster ce que cette même nature a permis à nos viticulteurs de produire.

Découvrez ou redécouvrez les vins de notre région et partagez un moment convivial au tour d’un verre. *L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Dans un cadre exceptionnel où la nature est reine, venez déguster ce que cette même nature a permis à nos viticulteurs de produire. Découvrez ou redécouvrez les vins de notre région et partagez un moment convivial au tour d’un verre.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com +33 4 99 41 36 36 https://www.beziers-mediterranee.com/ Dans un cadre exceptionnel où la nature est reine, venez déguster ce que cette même nature a permis à nos viticulteurs de produire.

Découvrez ou redécouvrez les vins de notre région et partagez un moment convivial au tour d’un verre. *L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. dernière mise à jour : 2021-08-16 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Sérignan Autres Lieu Sérignan Adresse Ville Sérignan lieuville 43.2636#3.31303