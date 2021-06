Ungersheim Ungersheim 68190, Ungersheim Dégustation de vin d’Alsace Ungersheim Ungersheim Catégories d’évènement: 68190

Ungersheim

Dégustation de vin d’Alsace Ungersheim, 27 juin 2021-27 juin 2021, Ungersheim. Dégustation de vin d’Alsace 2021-06-27 10:00:00 – 2021-09-30 18:00:00

Ungersheim 68190 Ungersheim EUR Le temps d’une journée, découvrez les trésors viticoles de l’Alsace dans le plus grand musée à ciel ouvert de France. C’est en partenariat avec le SYNVIRA (Syndicat des vignerons indépendants d’Alsace), que l’Ecomusée d’Alsace, plus grand musée à ciel ouvert de France, vous propose de déguster de délicieux vins provenant des quatres coins de notre si belle région ! Une dégustation qui s’accompagnera de nombreuses animations : balades dans les vignes de l’Ecomusée, histoires de vignerons, vente de vins… de quoi râvir tous les amateurs et les curieux… +33 3 89 74 44 74 Le temps d’une journée, découvrez les trésors viticoles de l’Alsace dans le plus grand musée à ciel ouvert de France. C’est en partenariat avec le SYNVIRA (Syndicat des vignerons indépendants d’Alsace), que l’Ecomusée d’Alsace, plus grand musée à ciel ouvert de France, vous propose de déguster de délicieux vins provenant des quatres coins de notre si belle région ! Une dégustation qui s’accompagnera de nombreuses animations : balades dans les vignes de l’Ecomusée, histoires de vignerons, vente de vins… de quoi râvir tous les amateurs et les curieux…

Détails Catégories d’évènement: 68190, Ungersheim Étiquettes évènement : Autres Lieu Ungersheim Adresse Ville Ungersheim lieuville 47.88583#7.31027