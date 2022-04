DÉGUSTATION DE VIN & CHOCOLAT Roquebrun Roquebrun Catégories d’évènement: Hérault

Roquebrun

DÉGUSTATION DE VIN & CHOCOLAT Roquebrun, 10 août 2022, Roquebrun. DÉGUSTATION DE VIN & CHOCOLAT Roquebrun

2022-08-10 – 2022-08-10

Roquebrun Hérault Dans le Cadre des “Rendez-vous au Pays”

Nous vous réservons des hauts de gamme millésimés sur dégustation de chocolat pâtissier local ; des parfums et des tanins qui se retrouvent ! Roquebrun

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Roquebrun Autres Lieu Roquebrun Adresse Ville Roquebrun lieuville Roquebrun Departement Hérault

Roquebrun Roquebrun Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roquebrun/

DÉGUSTATION DE VIN & CHOCOLAT Roquebrun 2022-08-10 was last modified: by DÉGUSTATION DE VIN & CHOCOLAT Roquebrun Roquebrun 10 août 2022 Hérault Roquebrun

Roquebrun Hérault