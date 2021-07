Dégustation de vin au Parc Tellure Sainte-Marie-aux-Mines, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Sainte-Marie-aux-Mines.

Dégustation de vin au Parc Tellure 2021-07-25 – 2021-07-25

Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin Sainte-Marie-aux-Mines

Une dégustation de vins dans un cadre atypique ça vous dit ? C’est la promesse faite par les sites touristiques et les vignerons indépendants d’Alsace. On visite, on déguste, on partage autour de ce métier passionnant !

Rendez-vous le Dimanche 25 Juillet et le Dimanche 15 Août en présence du domaine Gerber de 11h à 19h au Parc Minier Tellure.

+33 3 89 49 98 30

