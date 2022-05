Dégustation de vin à Champchevrier Cléré-les-Pins, 24 juin 2022, Cléré-les-Pins.

Dégustation de vin à Champchevrier Cléré-les-Pins

2022-06-24 18:30:00 – 2022-06-24 20:00:00

Cléré-les-Pins Indre-et-Loire

20 EUR 20 Déguster du vin de Saint Nicolas de Bourgueil, ça fait envie…

Quand en plus il s’agit du Domaine Amirault et qu’ on le fait avec les explications d’une oenologue sympathique dans le cadre privilégié du château de Champchevrier, on n’hésite plus !

Les propriétaires du château sont heureux de mettre à l’honneur ce vigneron pour qui répète que “ses vins sont vivants de la terre jusqu’au ciel”.

Une bonne occasion de se faire le palais mais aussi d’en savoir plus sur la viticulture en biodynamie !

Pour participer, ??

RV vendredi 24 juin à 18h30 à Champchevrier.

Réservation obligatoire

champchevrier@yahoo.fr +33 2 47 24 93 93 https://www.champchevrier.com/

