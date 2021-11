Villié-Morgon Villié-Morgon Rhône, Villié-Morgon Dégustation de vieux millésimes Villié-Morgon Villié-Morgon Catégories d’évènement: Rhône

Villié-Morgon

Dégustation de vieux millésimes Villié-Morgon, 20 novembre 2021, Villié-Morgon. Dégustation de vieux millésimes Cave La Robe Rouge 1910 Route de Belleville Villié-Morgon

2021-11-20 11:00:00 11:00:00 – 2021-11-20 18:00:00 18:00:00 Cave La Robe Rouge 1910 Route de Belleville

Villié-Morgon Rhône Villié-Morgon Nous vous offrons l’opportunité de goûter de vieux millésimes Beaujolais !

Michel Guignier a pris le temps fouiller dans sa cave pour vous trouver des cuvées beaujolaises dormant dans sa cave. lacave.laroberouge@gmail.com +33 7 49 42 73 57 https://www.la-robe-rouge.fr/ Cave La Robe Rouge 1910 Route de Belleville Villié-Morgon

dernière mise à jour : 2021-11-15 par

Détails Catégories d’évènement: Rhône, Villié-Morgon Autres Lieu Villié-Morgon Adresse Cave La Robe Rouge 1910 Route de Belleville Ville Villié-Morgon lieuville Cave La Robe Rouge 1910 Route de Belleville Villié-Morgon