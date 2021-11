Clessé Clessé Clessé, Saône-et-Loire Dégustation de vieux millésimes pour le Téléthon Clessé Clessé Catégories d’évènement: Clessé

Clessé Saône-et-Loire Clessé Avis aux amateurs ! Rien de prévu le premier week-end de Décembre (vendredi et samedi) ?

Nous en parlons toute l’année, l’évènement approche enfin! Pour 5 euros/personne (verre sérigraphié offert), venez déguster des vieux millésimes !

Bouteilles et magnums seront d’ailleurs proposés à la vente, uniquement sur ces deux jours !

De quoi faire plaisir ou simplement SE faire plaisir pour Noël

Seront également proposées des gaufres maison…

La manifestation est réalisée au profit du Téléthon, nous vous attendons donc nombreux !

