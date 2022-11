Dégustation de Tempeh Saint-Laurent-de-Neste, 2 décembre 2022, Saint-Laurent-de-Neste.

Dégustation de Tempeh

4 route Tarbes-Toulouse SAINT-LAURENT-DE-NESTE à la Brasserie des Pics Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrnes SAINT-LAURENT-DE-NESTE 4 route Tarbes-Toulouse

2022-12-02 17:00:00 17:00:00 – 2022-12-02 19:00:00 19:00:00

SAINT-LAURENT-DE-NESTE 4 route Tarbes-Toulouse

Saint-Laurent-de-Neste

Hautes-Pyrnes

Saint-Laurent-de-Neste

Le Tempeh est une spécialité indonésienne à base de légumineuses de soja et d’un champignon. Celui-ci, en se développant, lie entre elles toutes les graines de légumineuses et forme un bloc que l’on peut couper en forme de steak pour mettre dans un burger, ou émincer en cubes pour des lasagnes par exemple. Il s’intègre à tout type de recette. Son délicieux goût se situe entre la noisette et le champignon, et il se marie parfaitement avec plein de saveurs différentes.

Une grande nouvelle pour nous !

Découvrez les dégustations et ventes de Tempeh

à la Brasserie des Pics le vendredi 2 décembre de 17h à 19h,

ce sera l’occasion de fêter ensemble le lancement d’Henricot,

de venir découvrir son Tempeh et de l’agrémenter avec une petite Nestoise !

Et par la suite l’équipe d’Henricot et de la Brasserie se retrouvera tous les vendredis de 17h à 19h au même endroit !

+33 5 62 39 30 95 http://www.brasserie-des-pics.fr/

SAINT-LAURENT-DE-NESTE 4 route Tarbes-Toulouse Saint-Laurent-de-Neste

dernière mise à jour : 2022-11-24 par OT de Neste-Barousse|CDT65