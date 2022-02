Dégustation de spécialités lyonnaises Lyon 2e Arrondissement Lyon 2e Arrondissement Catégories d’évènement: Lyon 2e Arrondissement

Rhône

Dégustation de spécialités lyonnaises Lyon 2e Arrondissement, 22 janvier 2022, Lyon 2e Arrondissement. Dégustation de spécialités lyonnaises Violette et Berlingot 55 passage de l’Argue Lyon 2e Arrondissement

2022-01-22 11:00:00 – 2022-01-22 11:35:00 Violette et Berlingot 55 passage de l’Argue

Lyon 2e Arrondissement Rhône EUR 10 10 Dégustation de spécialités lyonnaises et produits du terroir en vous racontant des histoires… anneclaire@violette-berlingot.com https://www.violette-berlingot.com/ Violette et Berlingot 55 passage de l’Argue Lyon 2e Arrondissement

Détails Catégories d’évènement: Lyon 2e Arrondissement, Rhône Autres Lieu Lyon 2e Arrondissement Adresse Violette et Berlingot 55 passage de l'Argue Ville Lyon 2e Arrondissement lieuville Violette et Berlingot 55 passage de l'Argue Lyon 2e Arrondissement Departement Rhône

