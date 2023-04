Dégustation de saké Maison de la culture du Japon à Paris, 20 juin 2023, Paris.

Le mardi 20 juin 2023

de 17h00 à 19h00

.Public adultes. A partir de 18 ans. payant

Tarif 20 €

Depuis près de 2000 ans, le saké occupe une place centrale dans la vie et la culture des Japonais. Aujourd’hui, près de 1300 producteurs japonais de tailles diverses proposent plus de 10 000 sakés différents. On en trouve de plus en plus en France mais nombreux sont ceux encore non disponibles dans l’hexagone.

Sylvain Huet, premier français nommé Saké Samouraï, est le fondateur de l’Académie du Saké et l’organisateur du Salon du Saké. À l’issue de son séminaire, vous pourrez savourer plusieurs variétés de saké en présence de producteurs de saké. Une occasion privilégiée de découvrir la richesse gustative de cette boisson alcoolisée issue des eaux de source les plus pures et des meilleurs riz japonais.

Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis Quai Jacques Chirac 75015 Paris

Contact : https://www.mcjp.fr/fr 0144379500 https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://www.mcjp.fr/fr/agenda/ateliers-demos/degustation-de-sake_8

DR