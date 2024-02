Dégustation de produits régionaux Fromagerie du Mont d’Or Métabief, jeudi 22 février 2024.

Venez rencontrez nos producteurs et déguster leurs produits durant les vacances de février au sein de la fromagerie du Mont d’Or à Métabief!

Mercredi 14/02/24 Glaces de la ferme Duboz (25)

Jeudi 15/02 Miels du Jura Rucher de la petite forêt (39)

Vendredi 16/02 Caramels Klaus et Vins fruitière vinicole d’Arbois (39)

Samedi 17/02 Absinthe et liqueurs distillerie Emile Pernot (25)

Mercredi 21/02 Absinthe et liqueurs distillerie Guy (25)

Jeudi 22/02 Vins du Jura Caves du vieux mont (39)

Vendredi 23/02 Absinthe distillerie Marguet Champreux (25)

Samedi 24/02 Fabrication de mont d’or à l’ancienne à partir de 10h30

Jeudi 29/02 Confitures au Comtois Courtois (39)

Vendredi 01/03 Vins du Jura Régis Bulabois (39) et fondue au Comté à partir de 11h30

Samedi02/03 Bière du Doubs (25) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-22 15:00:00

fin : 2024-02-22 18:00:00

Fromagerie du Mont d’Or 2 rue du Moulin

Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

