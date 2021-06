Créon Point Vert de Créon Créon, Gironde Dégustation de produits locaux La Table des Producteurs de la coopérative Euralis Point Vert de Créon Créon Catégories d’évènement: Créon

Point Vert de Créon, le samedi 19 juin à 10:00

Plus de 450 producteurs distribuent leurs produits locaux dans les magasins Point Vert d’Euralis. Vignerons, maraîchers, producteurs de fromages, de miel, de confitures et autres gourmandises sont distribués dans les magasins Point Vert. Au travers de La Table des Producteurs, la coopérative Euralis perpétue sa mission de soutien de ses adhérents en leur offrant un revenu complémentaire, la mise en avant de leur savoir-faire et de leurs produits de qualité. Pour les consommateurs, c’est l’assurance d’y trouver en circuit court, des aliments sains, locaux et de saison.

Accès libre

Connaissez-vous la Table des Producteurs dans les Point Vert d'Euralis ?

2021-06-19T10:00:00 2021-06-19T12:00:00

