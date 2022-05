[Dégustation de produits du terroir] Déjeuner insolite Dieppe Dieppe Catégories d’évènement: Dieppe

Seine-Maritime

[Dégustation de produits du terroir] Déjeuner insolite Dieppe, 14 mai 2022, Dieppe. [Dégustation de produits du terroir] Déjeuner insolite Dieppe

2022-05-14 12:00:00 12:00:00 – 2022-05-14 14:30:00 14:30:00

Dieppe Seine-Maritime Embuscades gustatives imaginées par un collectif de restaurateurs locaux : Laurent Kleczsewski, chef du restaurant le Colombier d’Offranville, Nicolas de La Marmite dieppoise, Amir du Comptoir à huîtres, Arnaud du Lion d’or…

Présence de producteurs et savoir-faire locaux.

Avec la participation des associations Touristclub et La serre citoyenne. Bar à jus animé par le Bar’Ouf, Manuel pour l’animation musicale Percussive.

Goûtez, L’Assiette succulente du Colombier (légumes rôtis avec une vinaigrette de peaux de légumes) ou le Cromesqui du Relais du Lion d’or… Embuscades gustatives imaginées par un collectif de restaurateurs locaux : Laurent Kleczsewski, chef du restaurant le Colombier d’Offranville, Nicolas de La Marmite dieppoise, Amir du Comptoir à huîtres, Arnaud du Lion d’or…

Présence de… Embuscades gustatives imaginées par un collectif de restaurateurs locaux : Laurent Kleczsewski, chef du restaurant le Colombier d’Offranville, Nicolas de La Marmite dieppoise, Amir du Comptoir à huîtres, Arnaud du Lion d’or…

Présence de producteurs et savoir-faire locaux.

Avec la participation des associations Touristclub et La serre citoyenne. Bar à jus animé par le Bar’Ouf, Manuel pour l’animation musicale Percussive.

Goûtez, L’Assiette succulente du Colombier (légumes rôtis avec une vinaigrette de peaux de légumes) ou le Cromesqui du Relais du Lion d’or… Dieppe

dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Catégories d’évènement: Dieppe, Seine-Maritime Autres Lieu Dieppe Adresse Ville Dieppe lieuville Dieppe Departement Seine-Maritime

Dieppe Dieppe Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dieppe/

[Dégustation de produits du terroir] Déjeuner insolite Dieppe 2022-05-14 was last modified: by [Dégustation de produits du terroir] Déjeuner insolite Dieppe Dieppe 14 mai 2022 dieppe seine-maritime

Dieppe Seine-Maritime