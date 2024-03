DÉGUSTATION DE PRINTEMPS Pornic, dimanche 24 mars 2024.

DÉGUSTATION DE PRINTEMPS Pornic Loire-Atlantique

Distillerie 168: balade comestible sur le chemp et dégustation des spiritueux artisanaux à Pornic

La Distillerie 168 ouvre ses portes aux visiteurs ! Une occasion exceptionnelle de plonger dans l’univers des spiritueux artisanaux.

Pour fêter le printemps, la Distillerie 168 vous emmène à la découverte de la première ébauche de la balade comestible sur le champ attenant à la distillerie.

Et après, c’est dégustation des produits maison!

La Distillerie 168 et son savoir-faire artisanal produit et transforme les céréales, fruits et plantes aromatiques en spiritueux artisanaux whisky gin, vodka, pastis…

Au programme:

visites des champ fait partie de la balade comestible

dégustation

Informations pratiques

visiste gratuite

durée 30min

réservation non obligatoire

emmenez vos bottes

Saviez-vous que…

Avec ce project de ballade comestible la Distillerie 168 est lauréate ADEME « Slow tourisme » 2024

Découvrez ici tous les événements programmés à Pornic .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 15:00:00

fin : 2024-03-24

Les Réautés

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire hello@distillerie168.com

L'événement DÉGUSTATION DE PRINTEMPS Pornic a été mis à jour le 2024-03-20