Route de Cesseras – Ancienne Cave

Route de Cesseras – Ancienne Cave
4 chemin des vignerons Siran

2022-10-13 18:00:00 – 2022-10-13 19:00:00

Hrault Siran Partez à la découverte du chai de vinification avec Patrick, le vigneron, qui vous expliquera chaque étape. Terminez par une dégustation du moût de raisin de la vendange 2022 directement depuis la cuve.

Un aperçu du millésime à venir en avant première ! Jeudi 13 à 18h

Vendredi 14 à 18h30

Samedi 15 à 18h Gratuit Sur réservation Visitez le chai de vinification avec le vigneron et dégustez les môuts de la vendange 2022 directement depuis la cuve.

+33 6 10 32 47 68

