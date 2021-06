Fontenay-sous-Bois Les Vergers de l'Îlot Fontenay-sous-Bois, Val-de-Marne Dégustation de jus de fruit à la sortie du pressoir des Vergers de l’îlot ! Les Vergers de l’Îlot Fontenay-sous-Bois Catégories d’évènement: Fontenay-sous-Bois

Val-de-Marne

Dégustation de jus de fruit à la sortie du pressoir des Vergers de l’îlot ! Les Vergers de l’Îlot, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Fontenay-sous-Bois. Dégustation de jus de fruit à la sortie du pressoir des Vergers de l’îlot !

Les Vergers de l’Îlot, le dimanche 19 septembre à 15:30

L’association des Vergers de l’îlot vous accueillera comme chaque année : 5 000 m2 de vergers, potagers, poulailler pédagogique, ruchers, serres, entretenus par nos adhérents bénévoles. Dimanche vers 15h30 vous dégusterez le jus de nos fruits à la sortie du pressoir. Venez profiter avec nous de cet espace préservé pour le bonheur des petits et des grands !

Entrée libre

5 000 m2 de vergers, potagers, poulailler pédagogique etc où venir dans un espace préservé pour le bonheur des petits et des grands. Les Vergers de l’Îlot 39 rue Guérin-Leroux 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Fontenay-sous-Bois, Val-de-Marne Étiquettes évènement : Autres Lieu Les Vergers de l'Îlot Adresse 39 rue Guérin-Leroux 94120 Fontenay-sous-Bois Ville Fontenay-sous-Bois lieuville Les Vergers de l'Îlot Fontenay-sous-Bois