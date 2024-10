Dégustation de fruits de variétés anciennes et locales Sargé-lès-le-Mans Sarthe

Dégustation de fruits de variétés anciennes et locales Sargé-lès-le-Mans, vendredi 18 octobre 2024.

Vous voulez connaître le goût d’une reinette du Mans ? Découvrir comment cuisiner une poire de Giroufle ? Antoine vous donne rendez-vous vendredi 18 octobre pour des dégustations de pommes et poires de variétés anciennes et locales bio lors du marché de producteurs de la ferme du Bas Palluau

Lors de la dégustation, vous pourrez aussi découvrir le catalogue des arbres et arbustes fruitiers disponibles à la vente. Une livraison groupée d’arbres aura lieu le 6 décembre de 16h à 19h.

Antoine est pépiniériste à Fercé sur Sarthe, ils produit plus de 200 espèces et variétés en AB. EUR.

Sargé-lès-le-Mans 72650 Sarthe Pays de la Loire contact@auxfruitiersgenereux.com

L’événement Dégustation de fruits de variétés anciennes et locales Sargé-lès-le-Mans a été mis à jour le 2024-10-07 par eSPRIT Pays de la Loire

