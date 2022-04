Dégustation de fromages régionaux Châtillon-sur-Seine Châtillon-sur-Seine Catégories d’évènement: Châtillon-sur-Seine

Châtillon-sur-Seine Côte-d’Or 5 5 EUR En compagnie de Jean-Philippe, dégustez des délicieux fromages régionaux. Une soirée gourmande à partager entre amis ou en famille.

Le samedi 16/04, le vendredi 20/05 et les mercredis 6/07, 20/07, 03/08/2022 de 18h30 à 19h30

Tarif adultes : 5€ – Tarif enfants de -12 : 0€

Réservation obligatoire à l’office de tourisme 00 33 (0)3 80 91 13 19, contact@tourisme-chatillonnais.fr contact@tourisme-chatillonnais.fr +33 3 80 91 13 19 En compagnie de Jean-Philippe, dégustez des délicieux fromages régionaux. Une soirée gourmande à partager entre amis ou en famille.

