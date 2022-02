Dégustation de fleurs comestibles Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Sur un stand de 250 m2 dédié à l’horticulture varoise, 3 serres ont été reconstituées pour recréer un des paysages familiers qui caractérise les exploitations horticoles varoises. Ces serres sont ornementées de 24 000 tulipes, élevées en pleine terre pour l’occasion. Des animations gratuites se déroulent toute la journée autour de la thématique choisie cette année : Le Var, un jardin sur la Méditerranée. Des fleurs comestibles : pensées, fleurs de mufflier, oeillets d’Inde….sont proposeées à la dégustation. Un voyage gustatif surprenant!

Animation gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T09:00:00 2022-02-26T19:00:00;2022-02-27T09:00:00 2022-02-27T19:00:00;2022-02-28T09:00:00 2022-02-28T19:00:00;2022-03-01T09:00:00 2022-03-01T19:00:00;2022-03-02T09:00:00 2022-03-02T19:00:00;2022-03-03T09:00:00 2022-03-03T19:00:00;2022-03-04T09:00:00 2022-03-04T19:00:00;2022-03-05T09:00:00 2022-03-05T19:00:00;2022-03-06T09:00:00 2022-03-06T19:00:00

