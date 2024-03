Dégustation de cidres européens – Eurofonik #12 Maison de l’Europe – Europa Nantes Nantes, vendredi 15 mars 2024.

Dégustation de cidres européens – Eurofonik #12 MENÉE PAR SIDRAS Vendredi 15 mars, 19h30 Maison de l’Europe – Europa Nantes 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-15T19:30:00+01:00 – 2024-03-15T20:30:00+01:00

Fin : 2024-03-15T19:30:00+01:00 – 2024-03-15T20:30:00+01:00

– Dans le cadre du festival Eurofonik –

Dans une ambiance conviviale, venez découvrir 5 cidres français et étrangers et en apprendre davantage sur ce breuvage. Dégustation menée par Sidras, bar et cave à cidre.

Événement réservé aux personnes de 18 ans et plus. Jauge limitée.

Maison de l’Europe – Europa Nantes 90 – 92 Bd de la Prairie au Duc, 44200 Nantes Nantes 44276 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://eurofonik.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0769952283 »}]

DR