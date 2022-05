Dégustation de châtaignes, 29 octobre 2022, .

Dégustation de châtaignes

2022-10-29 – 2022-10-29

De 16h à 18h au Conservatoire du châtaignier

C’est la traditionnelle grillée de châtaignes du conservatoire du châtaignier. C’est aussi l’occasion d’échanger sur le châtaignier et de passer un après-midi convivial, tout en dégustant les châtaignes accompagnées de jus de pommes. Il existe une multitude de variétés de châtaignes différentes. Quatre variétés sont proposées aux papilles des petits et des grands, et qui sont invités à apprécier, sans en connaître leur identité, leur aspect visuel, leur capacité d’épluchage ou encore le goût afin de déterminer ensuite leur préférée.

TARIF : Gratuit

PUBLIC : tout public

