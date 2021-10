Genève Musée Ariana - Musée suisse de la céramique et du verre Genève Dégustation de café et visite de l’exposition Tasses ! Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Genève Catégorie d’évènement: Genève

En compagnie d’Eddy el Bounabi d’UTOPIA COFFEE, torréfacteur artisanal à Gland. A l’occasion d’une visite et au rythme de douze vitrines vous allez découvrir des tasses qui vous donneraient envie de déguster ce breuvage noir au délicieux parfum qu’on a appelé au 16e siècle aussi « la boisson de diable ». Une présentation sur l’histoire du café, sa production et les modes de consommation précède la dégustation. Dimanche 7 novembre de 10h30 à 12h30, en continu Prix : 25,-CHF visite et dégustation de trois cafés Lieu : Salle polyvalente Sur inscription dès le 27 septembre dans la limite des places disponibles (20 max) [Voir sur notre site](http://institutions.ville-geneve.ch/fr/ariana/visiter/autres-activites/rendez-vous/degustation-de-cafe-et-visite/)

Dans le cadre de l'exposition « TASSES ! Regards de Lionel Latham » nous avons le plaisir de vous proposer une dégustation de café.

