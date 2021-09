Saint Denis Maison Carrère La Réunion, Saint-Denis Dégustation de Bonbons Lontan Maison Carrère Saint Denis Catégories d’évènement: La Réunion

Dégustation de Bonbons Lontan Maison Carrère, 19 septembre 2021, Saint Denis. Dégustation de Bonbons Lontan

le dimanche 19 septembre à Maison Carrère

Marie-Evelyne Voisin vous accueille à son stand situé à l’arrière de la Maison Carrère pour vous faire découvrir ou redécouvrir les saveurs lontan avec ses délicieux bonbon faits maison : – Choux à la crème cambar fouché – Quiche de patate douce – Bonbon banane au géranium – Gâteau patate papaye – Bonbon manioc Elle vous contera les recettes et tout ce patrimoine culinaire dans la joie et le partage.

Le pass sanitaire à partir de 18 ans et le port du masque à partir de 11 ans sont obligatoires pour participer aux Journées européennes du Patrimoine. Places limitées selon la fréquentation : jauge à 20 personnes, en accord avec le protocole sanitaire.

Redécouvrez les bonbons lontan avec Marie-Evelyne ! Maison Carrère Office de tourisme intercommunal du nord 14, rue de Paris, 97400 Saint-Denis Saint Denis La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T08:30:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T16:30:00

Lieu Maison Carrère Adresse Office de tourisme intercommunal du nord 14, rue de Paris, 97400 Saint-Denis Ville Saint Denis