Venez découvrir le Bleu de Gex Haut-Jura, un bleu de vache très doux qui surprendra même ceux qui se disent ne pas aimer les bleus, et sur une tartine chaude c’est un délice. Vous pourrez également discuter avec les professionnels de la filière afin d’en savoir plus sur cette petite AOP de moyenne montagne. Dégustation et découverte de la filière AOP Bleu de Gex Haut-Jura Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris Paris

