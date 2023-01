Dégustation de bières – The Baboon Poligny Poligny Catégories d’Évènement: Jura

Accès libre durant les horaires d’ouverture La Brasserie des Babouins Jurassiens est une brasserie artisanale fondée le 14 Août 2014 par 2 jeunes babouins à la recherche de goût et de nouveauté. Forts de savoir-faire séculaires volés aux hommes par leurs ancêtres et transmis par leurs grand-mères cercopithèques, ils se dirigèrent naturellement vers la production de bières. La grande quantité de matière premières différentes et la possibilité de faire varier tous les paramètres de fabrication leur ouvraient un potentiel quasiment infini de développement et de récréation. C’est ainsi que prit son origine The Baboon, une gamme de produits gouteux et variés, inspirés des arômes de la jungle et des champs… Animation dans le cadre de la Tournée des Producteurs et des Artisans organisée par l’Office de tourisme Arbois Poligny Salins Coeur du Jura. Du samedi 11 février au dimanche 19 février 2023, partez à la rencontre de ceux qui font la fierté de notre territoire, partager avec eux un moment privilégié autour d’une visite, un atelier ou encore une dégustation.

Petits ou grands, touriste d’un jour ou de toujours, venez découvrir et redécouvrir le savoir-faire unique des producteurs et artisans du Cœur du Jura The Baboon 2 Rue Roger Thirode Poligny

