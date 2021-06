Romanèche-Thorins Romanèche-Thorins Romanèche-Thorins, Saône-et-Loire Dégustation de 1976 à nos jours et diner étoilé* – Dîner Romanèche-Thorins Romanèche-Thorins Catégories d’évènement: Romanèche-Thorins

Saône-et-Loire

Dégustation de 1976 à nos jours et diner étoilé* – Dîner Romanèche-Thorins, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Romanèche-Thorins. Dégustation de 1976 à nos jours et diner étoilé* – Dîner 2021-07-03 – 2021-07-03 LES JACQUES Château des Jacques

Romanèche-Thorins Saône-et-Loire Romanèche-Thorins Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté EUR 80 80 A l’occasion de Bienvenue en Beaujonomie, le festival oeno-bistronomique en Beaujolais, Château des Jacques vous accueille pour le déjeuner du samedi 03 juillet 2021 pour l’événement « Voyage à Moulin-à-Vent : dégustation de 1976 à nos jours ». chateau-des-jacques@wanadoo.fr +33 3 85 35 51 64 A l’occasion de Bienvenue en Beaujonomie, le festival oeno-bistronomique en Beaujolais, Château des Jacques vous accueille pour le déjeuner du samedi 03 juillet 2021 pour l’événement « Voyage à Moulin-à-Vent : dégustation de 1976 à nos jours ».

Détails Catégories d’évènement: Romanèche-Thorins, Saône-et-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Romanèche-Thorins Adresse LES JACQUES Château des Jacques Ville Romanèche-Thorins lieuville 46.18299#4.74321