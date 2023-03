Dégustation d’armagnac à la boutique du Bistrot d’Eugénie Eugénie-les-Bains Catégories d’Évènement: Eugénie-les-Bains

Landes

Dégustation d’armagnac à la boutique du Bistrot d’Eugénie, 31 mars 2023, Eugénie-les-Bains . Dégustation d’armagnac à la boutique du Bistrot d’Eugénie 261 rue rené Vielle Eugénie-les-Bains Landes

2023-03-31 – 2023-03-31 Eugénie-les-Bains

Landes EUR Dégustation d’Armagnac Jean Luc Deyres à la boutique du bistrot d’Eugénie les Bains. Gratuit. Renseignements au 05 58 44 19 79. Dégustation d’Armagnac Jean Luc Deyres à la boutique du bistrot d’Eugénie les Bains. Gratuit. Renseignements au 05 58 44 19 79. +33 5 58 44 19 79 © Boutique du Bistrot

Eugénie-les-Bains

dernière mise à jour : 2023-02-27 par

Détails Catégories d’Évènement: Eugénie-les-Bains, Landes Autres Lieu Eugénie-les-Bains Adresse 261 rue rené Vielle Eugénie-les-Bains Landes Ville Eugénie-les-Bains Departement Landes Lieu Ville Eugénie-les-Bains

Eugénie-les-Bains Eugénie-les-Bains Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eugenie-les-bains /

Dégustation d’armagnac à la boutique du Bistrot d’Eugénie 2023-03-31 was last modified: by Dégustation d’armagnac à la boutique du Bistrot d’Eugénie Eugénie-les-Bains 31 mars 2023 261 rue rené Vielle Eugénie-les-Bains Landes Eugénie-les-Bains Landes

Eugénie-les-Bains Landes