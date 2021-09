Dégustation dans le vignoble du Jura Arlay, 11 septembre 2021, Arlay.

Dégustation dans le vignoble du Jura 2021-09-11 – 2021-09-11 St Germain les Arlay Domaine de Sainte Marie

Arlay Jura Arlay

EUR Créé début 2020 par 3 passionnés de vin et de vignes, le tout nouveau Domaine perpétue une tradition familiale ancrée dans le Jura. La famille de Sainte Marie y travaille la terre et la vigne depuis plus de 2 siècles.

Apportez votre pique nique tiré du sac et profitez de notre domaine.

– Visite du chai

– Visite des vignes possible

– Dégustation de nos vins

– Grand parking goudronné ou les enfants peuvent faire de la trottinette

Nous ne demandons aucune réservation.

Gratuit

kb@domaine-de-sainte-marie.com http://www.domaine-de-sainte-marie.com/

dernière mise à jour : 2021-08-30 par