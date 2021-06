DEGUSTATION & CONCERT Plein-Air Crouttes-sur-Marne, 20 juin 2021-20 juin 2021, Crouttes-sur-Marne.

DEGUSTATION & CONCERT Plein-Air 2021-06-20 11:00:00 – 2021-06-20 15:00:00

Crouttes-sur-Marne 02310 Crouttes-sur-Marne

20 20 DEGUSTATION Payante de 11h à 15h :

– une série de 4 Champagnes Millésimés Anciens: dégustation de cuvées au choix sur les 4, + plateau dégustation de produits du terroir + visite de la cave

– Dégustation de Bulles d’Avenir 100% Petit Meslier (champagne unique au monde, car seul un autre est 100% Petit Meslier mais le notre est passé en fût de chêne, et très différent) et Histoire d’Hommes 90% Chardonnay 10% Pinot Noir vinifiés en fût de chêne + plateau dégustation de produits du terroir

CONCERT début à 18h

Quand la voix du romantique s’allie à celle de l’extraverti et que seule reste la justesse d’interprétation d’une sensibilité assumée.

Edgär suggère le rêve comme dernier refuge aux agitations de la vie devenue trop étouffante. Une chanson comme pour extérioriser chaque raz-de-marée émotionnel.

Air, Alb, Alt-J, la liste des références musicale est longue. Résumons cela ! Edgär c’est le songwriting de Simon, les harmonies de Garfunkel et la french touch de Phoenix le tout

pour annoncer une pop élégante.

NUIT, le nouveau single du duo Edgär est sorti depuis le 29 janvier 2021.

Après deux EP, 4 millions de streams et plus de 140 concerts, le duo effectue un retour aux sources avec ce nouveau morceau, où règne une atmosphère pop. Dans NUIT, Ronan et Antoine unissent leurs voix pour chanter en français une mélancolie incarnée.

Pour ce nouveau single, Edgär nous offre un clip très cinématographique, dans lequel ils font face à une crise passionnelle lors d’une insomnie.

contact@labiscuiterie.org

DEGUSTATION Payante de 11h à 15h :

– une série de 4 Champagnes Millésimés Anciens: dégustation de cuvées au choix sur les 4, + plateau dégustation de produits du terroir + visite de la cave

– Dégustation de Bulles d’Avenir 100% Petit Meslier (champagne unique au monde, car seul un autre est 100% Petit Meslier mais le notre est passé en fût de chêne, et très différent) et Histoire d’Hommes 90% Chardonnay 10% Pinot Noir vinifiés en fût de chêne + plateau dégustation de produits du terroir

CONCERT début à 18h

Quand la voix du romantique s’allie à celle de l’extraverti et que seule reste la justesse d’interprétation d’une sensibilité assumée.

Edgär suggère le rêve comme dernier refuge aux agitations de la vie devenue trop étouffante. Une chanson comme pour extérioriser chaque raz-de-marée émotionnel.

Air, Alb, Alt-J, la liste des références musicale est longue. Résumons cela ! Edgär c’est le songwriting de Simon, les harmonies de Garfunkel et la french touch de Phoenix le tout

pour annoncer une pop élégante.

NUIT, le nouveau single du duo Edgär est sorti depuis le 29 janvier 2021.

Après deux EP, 4 millions de streams et plus de 140 concerts, le duo effectue un retour aux sources avec ce nouveau morceau, où règne une atmosphère pop. Dans NUIT, Ronan et Antoine unissent leurs voix pour chanter en français une mélancolie incarnée.

Pour ce nouveau single, Edgär nous offre un clip très cinématographique, dans lequel ils font face à une crise passionnelle lors d’une insomnie.

photothèqueMDT

dernière mise à jour : 2021-06-11 par