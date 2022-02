Dégustation commentée de vins de la vallée du Rhône méridionale (baladez curieux) Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies Catégories d’évènement: Buis-les-Baronnies

Drôme

Dégustation commentée de vins de la vallée du Rhône méridionale (baladez curieux) La Cave du Hameau de la Savouillane 140 hameau de la Savouillane Buis-les-Baronnies

2022-07-01 17:30:00 – 2022-08-31 19:00:00

EUR 15
Au Hameau de la Savouillane, on vous dit tout sur les vins de la Vallée du Rhône méridionale. Christophe Poiré, diplômé de l'Institut universitaire de la Vigne et du Vin de Dijon, vous propose ses séances de dégustations commentées.
+33 4 75 28 04 59
http://baronnies-tourisme.com/

