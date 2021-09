Lancy Rooftop 105 Lancy Dégustation Clairette et Crémant de Die – 30 septembre 2021 Rooftop 105 Lancy Catégorie d’évènement: Lancy

Dégustation Clairette et Crémant de Die – 30 septembre 2021 Rooftop 105, 30 septembre 2021, Lancy. Dégustation Clairette et Crémant de Die – 30 septembre 2021

du jeudi 30 septembre au vendredi 1 octobre à Rooftop 105

Les vignerons du Diois invitent les amateurs à une soirée dégustation autour de leurs vins effervescents pauvres en alcool et riches en goût ! Nés au coeur d’un PArc Naturel, ces vins offrent de nombreuses occasions de dégustation, seuls ou en cocktail !

Sur inscription ou sur place, 10 CHF

Too Young to Die ! Dégustation, atelier cocktails, accords mets-vins et DJ pour danser jusqu’au bout de la nuit sur un rooftop ! Rooftop 105 105 route des jeunes 1227 Lancy Lancy Grand-Lancy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-30T19:30:00 2021-09-30T23:59:00;2021-10-01T00:00:00 2021-10-01T01:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Lancy Autres Lieu Rooftop 105 Adresse 105 route des jeunes 1227 Lancy Ville Lancy lieuville Rooftop 105 Lancy