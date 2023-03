Dégustation Château Haut L’Abeille L’Esprit des vins Léognan Catégories d’Évènement: 33850

Léognan

Dégustation Château Haut L’Abeille L’Esprit des vins, 11 mars 2023, Léognan . Dégustation Château Haut L’Abeille 7 Cours Maréchal de Lattre de Tassigny L’Esprit des vins Léognan 33850 L’Esprit des vins 7 Cours Maréchal de Lattre de Tassigny

2023-03-11 – 2023-03-11

L’Esprit des vins 7 Cours Maréchal de Lattre de Tassigny

Léognan

33850 Dans le cadre de la tournée des Vins de Bordeaux, les vignerons bordelais viennent à votre rencontre dans leurs différents points de vente, dont vos caves !

Nous recevons le Château Haut L’Abeille le samedi 11 mars à partir de 9h30 à L’Esprit des vins Léognan pour la journée.

Une dégustation gratuite vous sera proposée ;) Dans le cadre de la tournée des Vins de Bordeaux, les vignerons bordelais viennent à votre rencontre dans leurs différents points de vente, dont vos caves !

Nous recevons le Château Haut L’Abeille le samedi 11 mars à partir de 9h30 à L’Esprit des vins Léognan pour la journée.

Une dégustation gratuite vous sera proposée ;) +33 5 56 85 01 13 L’ESPRIT DES VINS esprit des vins leognan

L’Esprit des vins 7 Cours Maréchal de Lattre de Tassigny Léognan

dernière mise à jour : 2023-03-06 par

Détails Catégories d’Évènement: 33850, Léognan Autres Lieu Léognan Adresse Léognan 33850 L'Esprit des vins 7 Cours Maréchal de Lattre de Tassigny Ville Léognan Departement 33850 Lieu Ville L'Esprit des vins 7 Cours Maréchal de Lattre de Tassigny Léognan

Léognan Léognan 33850 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/leognan /

Dégustation Château Haut L’Abeille L’Esprit des vins 2023-03-11 was last modified: by Dégustation Château Haut L’Abeille L’Esprit des vins Léognan 11 mars 2023 33850 7 Cours Maréchal de Lattre de Tassigny L'Esprit des vins Léognan 33850 L'Esprit des vins Léognan

Léognan 33850