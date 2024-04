Dégustation champêtre Pen Mané Bras Belz, dimanche 19 mai 2024.

Dégustation champêtre Pen Mané Bras Belz Morbihan

Profitez d’un moment unique au bord de la ria d’Étel, avec cette dégustation champêtre iodée.

Si vous avez fait la visite du chantier ostréicole de Saint Cado juste avant avec notre guide Julie, alors cette pause culinaire donnera du sens à vos apprentissages sur l’huître. Et pour les gourmands qui n’auraient pas fait la visite, laissez-vous servir et dégustez !

Le site offre une magnifique vue sur la petite maison aux volet bleus et l’île de Saint Cado, vous pourrez profiter d’un aménagement champêtre, éphémère et zéro déchet pour savourer ce moment tables basses, coussins, tapis, vaisselle chinée… Au menu un verre de vin blanc ou de jus, une demi douzaine d’huîtres de la ria, tartinade iodée (ou autre alternative locale de la mer), pain, beurre et citron.

Lieu de rdv Parking de L’huître de Saint Cado (Pen Mané Bras)

Fermeture des réservations à J-2 au soir, ce délai permettant de préparer la dégustation et le matériel.

Annulation l’organisatrice se réserve le droit d’annuler la visite en cas de manque de participants (Min : 6 / Max : 15) ou si la météo n’était pas favorable à la pratique en plein air. Une solution de report ou de remboursement sera alors étudiée avec les participants

Possibilité après la visite d’acheter au détail les huîtres élevées sur place mais aussi de nombreux autres coquillages et crustacés. Pour plus d’informations ou commandes, renseignez-vous auprès de L’HUÎTRE DE SAINT CADO (PEN MANÉ BRAS).

Dégustation préciser toutes intolérance ou allergies lors de l’inscription .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 12:00:00

fin : 2024-05-19

Pen Mané Bras Parking de L’huître de Saint Cado –

Belz 56550 Morbihan Bretagne contact@chemins-detournes.fr

