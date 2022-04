Dégustation – Champagne Francart Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Dégustation – Champagne Francart Reims, 30 avril 2022, Reims. Dégustation – Champagne Francart Office de Tourisme du Grand Reims 6 Rue Rockefeller Reims

2022-04-30 – 2022-04-30 Office de Tourisme du Grand Reims 6 Rue Rockefeller

Reims Marne Implantée à Vaudemange, leur exploitation se situe au pied du Parc Régional de la Montagne de Reims dans un village classé 1er cru. Grâce à ses chardonnays, Vaudemange fait partie, avec trois autres communes, du terroir surnommé « Perle Blanche » de la Montagne de Reims. Dégustation gratuite réservée aux personnes majeures. Vente sur place. L’abus d’alcool nuit gravement à la santé. À consommer avec modération. accueil@reims-tourisme.com +33 3 26 77 45 00 Office de Tourisme du Grand Reims 6 Rue Rockefeller Reims

dernière mise à jour : 2022-04-19 par

Détails Catégories d’évènement: Marne, Reims Autres Lieu Reims Adresse Office de Tourisme du Grand Reims 6 Rue Rockefeller Ville Reims lieuville Office de Tourisme du Grand Reims 6 Rue Rockefeller Reims Departement Marne

Reims Reims Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/reims/

Dégustation – Champagne Francart Reims 2022-04-30 was last modified: by Dégustation – Champagne Francart Reims Reims 30 avril 2022 Marne Reims

Reims Marne