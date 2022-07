Dégustation – Champagne Alfred Gratien Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

2022-07-22 10:00:00 – 2022-07-22 18:00:00

L'Office de tourisme vous propose au sein de son bureau d'accueil de venir déguster le champagne de la Maison Alfred Gratien ! Les champagnes de la maison Alfred Gratien sont des champagnes cousus main, gage de qualité et d'unicité. Depuis plus d'un siècle et demi le champagne Alfred Gratien demeure familial et perpétue le savoir- faire de son fondateur. Dégustation gratuite réservée aux personnes majeures. Vente sur place. L'abus d'alcool nuit gravement à la santé. A consommer avec modération.

