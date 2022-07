Dégustation – Champagne Alain David

2022-07-10 – 2022-07-10 L’Office de tourisme vous propose au sein de son bureau d’accueil de venir déguster le champagne de la Maison Alain David ! Dégustation gratuite réservée aux personnes majeures. Vente sur place. L’abus d’alcool nuit gravement à la santé. A consommer avec modération. dernière mise à jour : 2022-07-06 par

